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        Haberler Magazin 'Çift Terapisi' turneye çıkıyor

        'Çift Terapisi' turneye çıkıyor

        Berfu - Eser Yenenler çiftinin 'Çift Terapisi' adlı gösterisi turneye çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:04
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        'Çift Terapisi' turneye çıkıyor
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        Berfu - Eser Yenenler'in sahne şovu 'Çift Terapisi', turneye çıkıyor. 28 Ocak’ta Bursa’da başlayacak turne, 31 Ocak'ta Ankara'da yoluna devam edecek.

        Şubat ayında ilk kez önce 11 Şubat’ta Gaziantep, 12 Şubat’ta ise Diyarbakır seyircisiyle buluşacak olan 'Çift Terapisi',14 Şubat’ta da ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

        Berfu - Eser Yenenler çiftinin, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup olmadığına seyirci ile birlikte karar verdiği gösteride çift, tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla paylaşacak.

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        ÇİFT TERAPİSİ TURNE TAKVİMİ

        28 Ocak: Bursa - Merinos AKKM Osmangazi Salonu

        31 Ocak: Ankara - Meb Şura

        11 Şubat: Gaziantep – Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi

        12 Şubat: Diyarbakır – Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi

        14 Şubat: İstanbul – Bostancı Gösteri Merkezi

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        #çift terapisi
        #Berfu Yenenler
        #Eser Yenenler

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