Keşan Kent Konseyi Başkanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Özdağlı, "Bölgemizde iklim değişikliği, gece-gündüz ısı farklarının artması ve okulların açılmasıyla birlikte solunum yolu hastalıklarının, özellikle astım, alerji gibi akciğer rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılarda KOAH, öksürük ve bronşit vakalarının gözle görülür şekilde artmasının en önemli nedenlerinden biri, anız yakma sonucu atmosfere salınan toz, kül, koku ve kimyasalların yaşam alanlarına yayılmasıdır. Bu unsurlar hem çevre sağlığı hem de bireysel sağlık üzerinde ciddi ve uzun vadeli etkiler yaratmaktadır. Başta Keşan kaymakamı, ilçe sağlık müdürü ve oda başkanları olmak üzere, tüm yetkilileri acilen göreve davet ediyorum. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bu konuda acil bir karar almalı ve harekete geçmelidir. Sağlığımız ciddi bir tehdit altında. Bugün önlem alınmayacaksa, ne zaman alınacak? Yaşam kalitemizi korumak ve bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için şimdi harekete geçilmelidir. Kent konseyimiz bünyesinde oluşturulan ve çalışmalarına devam eden Kent, Çevre ve Ekoloji Meclisi konunun takipçisi olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.