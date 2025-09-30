Habertürk
        Haberler Gündem Politika CHP yurt dışında miting yapacak: İlk durak Brüksel | Son dakika haberleri

        CHP yurt dışında miting yapacak: İlk durak Brüksel

        Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mart'tan sonra başlattığı mitingleri yurt dışına taşıyor. İlk miting 12 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Mahir Kılıç'ın haberi

        Giriş: 30.09.2025 - 22:23 Güncelleme: 30.09.2025 - 22:28
        CHP’de 39. Olağan Kurultay hazırlıkları devam ediyor. Şu ana kadar 777 ilçe kongresi gerçekleştirildi. İlçe başkanlıklarında değişim oranı yüzde 27; yani her dört ilçe başkanından biri değişti.

        BÜYÜK KURULTAY TARİHİ 6 EKİM’DE AÇIKLANACAK

        İl kongreleri 2 Ekim’de başlayacak. 18 Ekim’de Ankara’da, 19 Ekim’de ise İstanbul’da kongre yapılacak. İl kongreleri 21 Ekim’de tamamlanacak. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultayın tarihi, 6 Ekim günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısının ardından açıklanacak.

        BRÜKSEL’DE MİTİNG YAPILACAK

        CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde; hafta sonları ise bir ilde miting yapılmaya başlanmıştı. Mitingleri yurt dışına taşıma kararı alındı. Edinilen bilgiye göre ilk miting 12 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak.

        YURT DIŞI ÖRGÜTLENME KURULU OLUŞTURULDU

        Ayrıca Yurt Dışı Örgütlenme Kurulu oluşturuldu. Altı milletvekilinden oluşan kurul, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’e bağlı olarak çalışacak. Vekillerden üçü Almanya’yla, üçü ise Avrupa’nın diğer ülkeleriyle ilgilenecek.

