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        Haberler Gündem Politika CHP Sözcüsü: Gencecik teğmenleri gündelik siyasetin içine çekmek vicdansızlıktır | Son dakika haberleri

        CHP Sözcüsü: Gencecik teğmenleri gündelik siyasetin içine çekmek vicdansızlıktır

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kara Harp Okulu'ndaki yemin görüntülerine ilişkin "Başkomutanlarının izinde yürüyen gencecik teğmenleri gündelik siyasetin içine çekmek, kutuplaşma yaratıp siyasi rant devşirmeye çalışmak, ancak iktidarının son günlerini yaşayanların yapacağı bir vicdansızlıktır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:58 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:58
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        CHP Sözcüsü: Gencecik teğmenleri gündelik siyasetin içine çekmek vicdansızlıktır
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışma sonucu şehit düşen Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Tunceli Ovacık'ta görev esnasında şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı ve Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş ile Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran için Allah'tan rahmet diledi.

        "BİR NARİN OLAYI DAHA YAŞANMASINA ASLA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

        Gelinen noktada, AK Parti iktidarının, 22 yılın sonunda vatanı ve çocukları koruyamadığını öne süren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Bu ülkede ahlaki yapıyı bozanlar, bunun karşısında susanlar, toplumun her bir hücresine cemaat ve tarikatların sızmasına göz yumup, bunu destekleyenler, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale ederek gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyenler, yitirdiğimiz çocuklarımızın sorumlusudur. AKP iktidarda kaldıkça, hiçbir çocuğumuzun canı güvende değil. Bu topraklarda, bir Narin olayı daha yaşanmasına asla tahammülümüz yok."

        Yücel, Narin'in öldürülmesinin, feodal gerekçelerle üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Bu ve benzeri yöntemlerle alacağınız her oy, gözünüze dizinize dursun. Bu ülkede oya değil, adalete ihtiyaç var. Narin'in adalete ihtiyacı var." diye konuştu.

        Yeni eğitim öğretim yılının sorunlarla, dertlerle, şikayetlerle başladığını kaydeden Yücel, kırtasiye ve servis fiyatlarının, velilerin ceplerini yaktığını, beslenme çantalarının boş olduğunu ve binlerce öğretmenin atanmayı beklediğini söyledi.

        "BU NEYİN İNTİKAMIDIR"

        CHP'li Yücel, Kara Harp Okulu'ndaki yemin görüntülerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Erdoğan, 8 gün sonra teğmenlere karşı kılıcını çekti. Çocuğunuz değil, torununuz yaşındaki teğmenlere sırf 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için mi kin kusuyorsunuz Sayın Erdoğan? Bu neyin intikamıdır? Siyasetinize, pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ülkenin ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Başkomutanlarının izinde yürüyen gencecik teğmenleri gündelik siyasetin içine çekmek, kutuplaşma yaratıp siyasi rant devşirmeye çalışmak, ancak iktidarının son günlerini yaşayanların yapacağı bir vicdansızlıktır."

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        AK Parti iktidarının, "emeklilik sistemini tepetaklak etmeye ant içtiğini" iddia eden Yücel, Yeni Orta Vadeli Program'a göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) hayata geçirileceğini hatırlattı.

        "SGK'DAN EMEKLİ OLANLAR GEÇİNEBİLECEKLERİ BİR AYLIK ALAMAYACAK"

        Yücel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emekli olmanın neredeyse hiçbir şey ifade etmeyeceğini savunarak, şu görüşleri paylaştı:

        "Sağlık sistemi 'tamamlayıcı emeklilik sigortasına' ihtiyacın duyulacağı bir sisteme dönüşecek. Sadece SGK'den emekli olanlar geçinebilecekleri bir aylık alamayacak. Bu sistem kime yarayacak? Tabii ki sigorta sektörüne ve sigortacılara. AKP iktidarından yine dar gelirli vatandaşı, emekliyi perişan edecek, bir kesimi de ihya edecek bir düzenleme. Aslında bu işin meali şudur: Artık hiç kimse için devletin sağladığı sağlık güvencesi olmayacak. SGK emeklilik hakkının güvencesi olmaktan çıkartılacak."

        "KIDEM TAZMİNATINI KALDIRMAYA YÖNELİK TÜM ADIMLARIN KARŞISINDAYIZ"

        Getirilmeye çalışılan zorunlu tasarruf sistemiyle, kıdem tazminatının yok edilmesinin hedeflendiğini öne süren Yücel, parti olarak kıdem tazminatını kaldırmaya yönelik tüm adımların karşısında olacaklarını, hiçbir işçinin tek kuruş hakkının gasbedilmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

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        CHP Sözcüsü Yücel, hafta sonu tamamladıkları İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda, partisinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu herkesin gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bakın, 1173 hazırunun olduğu kurultayda, en tartışmalı madde bile, sadece 36 ret oyuyla geçti. Kurultayımızda en geniş mutabakatla kabul edilen demokratik, katılımcı ve eşitlikçi tüzüğümüzle, oy birliği ile kabul edilen ve iktidara geldiğimizde uygulayacağımız parti programımıza esas olacak kurultay sonuç bildirgemizde eşit, özgür, adil ve kalkınan bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."

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