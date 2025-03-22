CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçimi bugün mü, oy sandıkları nerede?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart 2025'te yapılacak ön seçimle Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye hazırlanıyor. Seçim öncesinde sandık yerleri ve oy kullanma süreci merak konusu olurken, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den açıklama geldi. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dayanışma Sandığı" uygulamasıyla parti üyesi olmayan vatandaşların da oy kullanabileceğini duyurdu. Seçim sürecine ilişkin detaylar netleşirken, seçmenler nerede ve nasıl oy kullanacaklarını öğrenmek için bilgi arayışına girdi. Peki, CHP ön seçim oy verme ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...
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CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart 2025’te sandık başına gidiyor. Ön seçim süreci ile, oy kullanma detayları ve sandık yerleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, parti üyesi olmayan yurttaşların da "Dayanışma Sandığı" aracılığıyla oy verebileceğini duyurdu. İşte merak edilen bilgiler...
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CHP BUGÜN ÖN SEÇİME GİDİYOR
Cumhuriyet Halk Partisi'nde sandıklar cumhurbaşkanı adayı belirlemek adına ön seçim için kurulacak. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesi sandık başına giderek oy kullanabilecek.
CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçim için 81 ilde 2 bin 987 sandık alanı oluşturulurken 5 bin 600 sandık kurulacak. Her sandıkta en az 3 görevli olacak. Toplam 18 bin sandık görevlisi görev yapacak.
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OY VERME SAATLERİ AÇIKLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde vatandaşlar, CHP il ve ilçe başkanlıkları ile CHP'ye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek. Oy verme işlemleri sabah 08.00'da başlayacak ve 17.00'da sona erecek.
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İMAMOĞLU’NA DESTEK "İÇİN DAYANIŞMA SANDIĞI"
Ön seçimde bir de dayanışma sandığı bulunacak. Cumhuriyet halk partisi üyesi olmayan vatandaşlarda bu sandıkta cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu için oy kullanabilecek.
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NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Vatandaşların oy kullanacağı yeri öğrenmeleri için CHP tarafından internet sitesi oluşturuldu. Onsecim.chp.org.tr internet adresinden oy kullanılabilecek yerlere bakılabilecek.
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CHP ÖN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ön seçim sonuçlarının aynı gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
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