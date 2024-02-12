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        Haberler Gündem Politika CHP'nin Bursa'dan 3 adayı açıklandı

        CHP'nin Bursa'dan 3 adayı açıklandı

        CHP Parti Meclisi'nin aldığı kararla Bursa'da Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçelerinin belediye başkan adayı belli oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 21:54 Güncelleme: 12.02.2024 - 21:56
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        CHP'nin Bursa'dan 3 adayı açıklandı
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        Bursa’da CHP'nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçe belediye başkan adayları Parti Meclisi toplantısının ardından açıklandı. Gemlik ilçesinde Şükrü Deviren, Mudanya ilçesinde Deniz Dalgıç ve Nilüfer ilçesinde Şadi Özdemir belediye başkan adayı oldu.

        Üç ismin adaylığının açıklanmasının ardından bir açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Parti Meclisimizin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçelerimizde belediye başkan adaylığı için açıkladığı isimler partimize ve Bursa'mıza hayırlı olsun. Bugün PM’den çıkan isimlerle birlikte Bursa’da 17 ilçemizin belediye başkan adayı belli oldu. CHP’li Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçelerimizde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sosyal belediyecilik uygulamalarıyla, doğru hizmetlerle vatandaşlarımızı gülümsetmeye devam edeceğiz. Artık 17 ilçemizde birlikte çok çalışarak sahada olma zamanı."

        "Adaylarımız heyecanlı ve kazanmaya odaklanmış durumdalar. Bundan sonra her adımı birlikte atarak, adaylarımız ve örgütlerimizle Bursalılara bekledikleri zaferi yaşatacağız. Bursa’da Büyükşehir’i ve tüm ilçe belediyelerini kazanarak kentimizin tamamında hizmet vereceğiz. Hep söylediğimiz gibi biz çok çalışacağız, kazanan Bursa olacak. 31 Mart akşamı tarihi bir zafer kazanmak için sahada olmaya, vatandaşlarımıza sosyal, halkçı belediyeciliği anlatmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkan adaylarımız ve örgütümüzle bir arada 31 Mart’tan itibaren Bursa'mızı sosyal belediyecilik ile gülümseteceğiz" dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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