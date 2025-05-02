CHP'nin aracına saldıran 2 kişi tutuklandı
Konya'nın Çumra ilçesinde, "CHP aracına kurusıkı silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Konya'nın Çaybaşı Mahallesi'ndeki sanayi içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, "kurusıkı" bir silahla havaya ateş edildiği iddiasına yönelik, gözaltına alınan M.K. ve B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.