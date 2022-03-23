'Parmak boyası geri gelsin, baraj yüzde 3 olsun'

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı seçim kanununda değişiklik öngören 15 maddelik düzenleme geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif bugün Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin sunulmasıyla birlikte CHP'nin Anayasa Komisyonu üyeleri Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında iki kez toplandı. Teklif kapsamlı bir şekilde ele alındı.
PARMAK BOYASI GERİ GELSİN, BARAJI YÜZDE 3 OLSUN
CHP önce TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülecek teklifte önerge ile bazı değişiklikler yapılmasını teklif edecek.
Cumhur İttifakı'nın hazırladığı teklifte seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmesi öngörülüyor. CHP bunun yüzde 3'e indirilmesini teklif edecek.
Ayrıca seçimde mükerrer oy kullanımının önüne geçmek için kullanılan ancak 2007 yılında kaldırılan parmak boyama uygulamasının geri getirilmesi de CHP tarafından önerilecek.
AK Parti ve MHP hazırladığı teklifte seçim yasaklarının düzenlendiği maddede yer alan "Başbakan" ifadesi sistem değişikliği dolayısıyla kaldırılmış ancak maddeye "Cumhurbaşkanı" ifadesi konulmaması tepkilere neden olmuştu. CHP, Cumhurbaşkanı'nın da seçim yasaklarına dahil edilmesi noktasında öneride bunacak.
CHP'den bir itiraz da il ilçe seçim kurulu başkanlarının belirlenmesine ilişkin maddeye olacak. Mevcut düzenlemede en kıdemli hakimler il ilçe seçim kurulu başkanı olarak belirleniyor. Ancak Cumhur İttifakı'nın hazırladığı teklifte birinci sınıfa ayrılan hakimler arasından kura ile belirlenmesi öngörülüyor. CHP bu maddenin tekliften çıkarılmasını önerecek.
İYİ PARTİLİ HUKUKÇULAR TEKLİFİ GÖRÜŞTÜ
Sadece CHP değil İYİ Parti de Seçim Kanunu Teklifini mercek altına aldı. Teklifin, Meclis Anayasa Komisyonu'na gelmesine saatler kala, İYİ Partili hukukçular, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Hukuk İşleri Başkanı Bahadır Erdem başkanlığında Meclis'te toplantı yaptı. Teklif ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Hem komisyon hem de genel kurul aşamasında izlenecek yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
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