GÜRSEL TEKİN'İN CHP MİLLETVEKİLİ OLMASI

1995 yılında SHP ile CHP'nin birleşmesinin ardından siyasi hayatına CHP'de devam etti. 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildikten sonra 2011'de yapılan seçimleerde CHP İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 8 Mayıs 2014 tarihinde CHP Genel Sekreteri oldu. Bu görevi 2016'ya kadar devam ettirdi.