Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim hazırlıkları ile aday belirleme sürecinde son aşamaya gelindi. Bu güne kadar toplamda 630 adayını netleştiren CHP'de gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul ilçelerine çevrilmiş durumda.

Ankara adayı Mansur Yavaş için ise tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. Salı günü saat 13.30'da, ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantı için, CHP grup toplantısının da yeri değiştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve MYK üyeleri ile tam kadro ATO'da olacak. Böylece "Mansur Yavaş'a parti içerisinde itiraz var" iddialarına da yanıt verilmesi hedefleniyor. İlk olarak kürsüye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelerek parti grubuna hitap edecek. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş kürsüde olacak. Ankara için hazırlanan projeleri, izlenecek yol haritasını anlatacak. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

İZMİR ADAYI AÇIKLANABİLİR

CHP'de Çarşamba günü ise Parti Meclisi toplantısı var. Bazı il ve ilçe adaylarının açıklanacağı toplantıda, İzmir adayının da oylanabileceği belirtiliyor. Merkez Yönetim Kurulu, Çarşamba sabahı Parti Meclisi öncesinde, İzmir için yapılan 7 adaylı anketi masaya yatıracak. Eğer nihai karar verilirse, aday, oylama yapılması için Parti Meclisi'ne getirilecek. İstanbul ilçeleri için ise çalışmaların son aşamaya geldiği, ancak bir sonraki toplantıya bırakılmasının da muhtemel olduğu belirtiliyor.

YAKLAŞIK 50 İLDE İŞBİRLİĞİ

CHP ile İYİ Parti'nin yürüttüğü işbirliği süreci ise beklenenden uzun sürdü. Kaynaklar, bunun nedeninin "anlaşmazlık" değil, işbirliği yapılan seçim çevrelerinin artması olduğunu söylüyor. Daha önce işbirliği yapılması kararlaştırılan 21 büyükşehire, Kahramanmaraş ve Malatya'nın da eklenmesi ile sayı 23'e yükseldi. Toplamda ise yaklaşık 50 ilde işbirliği yapılması bekleniyor.