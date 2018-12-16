Chiasso: 1 - Winterthur: 1

İsviçre Challenge Lig mücadelesinde Chiasso, Winterthur ile karşı karşıya geldi.16. dakikada ev sahibi, Nicolai Milinceanu ile skoru 1-0 yaptı. Konuk takım 19. dakikada Davide Calla ile 1-1 beraberliği yakaladı. Maçın ilk devresi 1-1 bitti. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası golsüz bitti.Maç 1-1 bitti. Takımlar birer puan kazandı.453 kodlu maçta İddaa'da beraberlik bahisi oynayanlar 3.15 oran elde etti.Chiasso takımının son 5 maçlık performansı: 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi. Konuk Winterthur ise bu süreçte 2 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 2 kez yenildi.