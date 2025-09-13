Chia Surez'den, Mauro Icardi'ye: Seninle gurur duyuyorum

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Sakatlığının ardından ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Mauro Icardi, 73'üncü dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

Mücadeleyi, yıldız isimin bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Chia Surez ve onun çocukları tribünden takip etti.

Mauro Icardi’nin golünün ardından Chia Surez, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı; "Sakatlıktan sonra ilk maçın... Son birkaç aydır ne kadar çabaladığını biliyorum, tekrar sahada olmayı ne kadar istediğini de. Seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum. Sen gülümsemeye devam ettikçe ben de eriyorum."

Fotoğraflar: Instagram