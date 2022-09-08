Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Thomas Tuchel'den boşalan menajerlik koltuğuna için Brighton & Hove Albion'ın çalıştırıcısı Graham Potter'ı getirdi. 47 yaşındaki teknik adam, Maviler ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Potter, 2019'dan beri Brighton'ın başındaydı. İngiliz teknik adam Güney İngiltere ekibiyle 6 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyordu.

Görevine son verilen Tuchel ise Maviler'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.

Anlam teknik adamla Dinamo Zagreb'e 1-0 kaybedilen maçın ardından yollar ayrılmıştı.