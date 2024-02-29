Chelsea: 3 - Leeds United: 2 |MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Chelsea, sahasında Leeds United'ı 3-2 mağlup etti ve tur atladı.
Giriş: 29.02.2024 - 00:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:56
Chelsea, İngiltere FA Cup'un 5. turunda Leeds United ile evinde karşılaştığı maçı 3-2'lik skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Nicolas Jackson, 37. dakikada Mykhaylo Mudryk ve 90. dakikada Conor Gallagher, Leeds'in gollerini 8. ve 59. dakikada Mateo Joseph kaydetti.
Chelsea'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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