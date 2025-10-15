Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Channing Tatum kırmızı halıda aşka geldi - magazin haberleri

        Channing Tatum kırmızı halıda aşka geldi

        Channing Tatum, yeni filmi 'Roofman'in Londra galasında, kız arkadaşı Inka Williams ile öpüşerek poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı halıda aşk
        ABONE OL
        ABONE OL

        Channing Tatum, yeni filmi 'Roofman'in İngiltere'de yapılan galasında sevgilisi Inka Williams'tan destek aldı. 45 yaşındaki oyuncu Tatum, 2025 BFI Londra Film Festivali'ne 26 yaşındaki model sevgilisi Inka Williams ile katıldı.

        Royal Festival Hall'da düzenlenen galada Tatum ve Williams çifti öpüşerek objektiflere poz verdi.

        İkili, şubat ayından bu yana birlikte. Nisan ayında Channig Tatum'un doğum gününde aşklarını resmen ilan ettiler.

        REKLAM

        31 Ekim'den itibaren Türkiye'de 'Çatıda Biri Var' adıyla gösterilecek olan filmde Channing Tatum, Kirsten Dunst ve Ben Mendelsohn ile başrolleri paylaşıyor.

        Derek Cianfrance'in yönetmenliğini üstlendiği film, Jeffrey Manchester'ın gerçek hikâyesinden sinemaya uyarlandı. Filmde, bir seri soyguncu, fast-food zincirinin 60'tan fazla şubesini soyuyor. Yakalanıp hapse atıldıktan sonra hapishaneden kaçıp birkaç ay boyunca bir oyuncak mağazasında saklanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Channing Tatum
        #kırmızı halı
        #sinema
        #film
        #Roofman

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Habertürk Anasayfa