Challenge accepted akımı nedir?

Challenge Accepted akımı ile milyonlarca kadın, birbirlerine meydan okuyarak siyah beyaz fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Kadına şiddete dikkat çekmek amaçlı sosyal medyada #ChallengeAccepted hashtag'i başlatıldı. İşte Challenge Accepted akımına dair bilgiler...

CHALLENGE ACCEPTED AKIMI NEDİR?

Instagram'da, #ChallengeAccepted hashtag'i ile birlikte kullanıcılar siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak, diğer arkadaşlarına meydan okuyarak birlik mesajı veriyorlar. İlk olara akım, kansere karşı farkındalığı amaçlıyordu ve daha sonra bir kadın hareketine dönüştü.

CHALLENGE ACCEPTED AKIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye'de de var olan kadına yönelik şiddete bir tepki olaraksosyal medyada siyah beyaz fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Burada amaç kadınların birbirlerini desteklemek, birlik olduklarını hissettirmek ve "kadın güçlüdür" mesajını vermek.

Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle birlik mesajları yayınlıyor. Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor. Etiketlenen kişi de hem siyah – beyaz fotoğrafını paylaşıyor, hem başka kadın arkadaşlarını etiketleyerek zincirleme olarak akıma katılım arttırılıyor.