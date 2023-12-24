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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ceyhan Nehri´ne düşen 3 çocuktan 2'si kurtarıldı, 1'i kayıp

        Ceyhan Nehri´ne düşen 3 çocuktan 2'si kurtarıldı, 1'i kayıp

        Kahramanmaraş'taki Ceyhan Nehri'ne 3 çocuk düştü. Vatandaşların yardımıyla 2 çocuk kurtarılırken 1 çocuğa ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 21:30 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:30
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        Yürek yakan olay! 3 çocuk nehre düştü
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        Kahramanmaraş'ta ismi öğrenilemeyen 14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk Ceyhan Nehri'ne düştü. Ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ar verildi.

        Olay akşam saatlerinde Hasancık Mahallesi´ndeki Kılavuzlu Köprüsü civarında meydana geldi. İddiaya göre Ceyhan Nehri kenarındaki Suriye uyruklu 3 çocuk, nehre düştü. Çocuklardan ikisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı. Çocuğun suda sürüklendiğini görenlerin 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler botlar yardımıyla nehre girerek arama çalışması başlattı. 2 saat süren arma çalışmalarından sonuç çıkmayınca ekipler arama kurtarma çalışmalarına ara verdi.

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        İtfaiye Grup Amiri Adnan Gökyardım, arama çalışmalarının yarın su altından devam edeceğini belirterek, "3 tane gencin suya kapıldığı ihbarı geldi. İkisi vatandaşlar tarafından çıkarılmış, bir kişinin akıntıya kapıldığı söylendi. Onun görüldüğü yerde de detaylı yüzeysel arama yaptık herhangi bir şeye rastlayamadık. Dalgıçlar için tehlike arz edeceğinden sabah gelip su altında detaylı arama yapacağız" dedi.

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