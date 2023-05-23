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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te Kübra Par ile Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle

Dün bu konuya ilişkin aslında sayın Cumhurbaşkanımızın o görüntülerin montajlı mı değil mi bilmiyoruz ama Kandil'in HDP'ye ve yine Millet İttifakı'na doğrudan desteğiyle ilgili açıklama yaptı. Organik, inorganik terör örgütlerinden, Kandil'den desteğine ilişkin bunu her zaman gündeme getirdiler. Zaten gerçekleri herkes biliyor. Gerçekleri bildiğimiz ortamda videonun, görüntülerin gerçek olup olmadığını bana göre bir önemi yok. Montajlı olup olmadığını bilmiyoruz ki, sayın Cumhurbaşkanımız da böyle ifade etti. Montajlı olduğunu tespit mi ettik? Bunun montaj olduğunu, bir stüdyoda tespit ettik öyle mi? Sonuçta görüntü montaj değil. Bölücü terör örgütünün başındaki zat aleni ifade ve söylemleri ile Kılıçdaroğlu'nu desteklerken problem yok, montaj veya değil, bir video mu sorun? Gerçekleri konuşalım. HDP'ye aday çıkarttırmadılar. Böyle bir ortamda bundan rahatsız değilsiniz. Seçimden önce, 14 Mayıs'tan önce hiç kimse rahatsız değildi. Terörü destekleyenlere karşıydınız, 14 Mayıs öncesinde bunu niye dile getirmediniz. Niye 'terörün her türlüsüne karşıyız' demediniz. 'Terörü destekleyen gruplarla olmayız' niye dediniz. Şimdi bahane olacak ya. Şimdi Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleyecek karar alıyor, hemen Sinan Oğan kötü. Kendileriyle yanyana duranlar iyi, herkes kötü.

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