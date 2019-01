Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ÇEV Sanat tarafından hayata geçirilen Genç Yetenekler projesinin 10. yıldönümü nedeniyle QNB Finansbank ana sponsorluğunda düzenlenen konser izleyenleri büyüledi. ÇEV Sanat Kurulu’nu oluşturan, Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil, genç müzisyenleri özel gecede yalnız bırakmadı. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz ve Kubilay Aka da genç yeteneklerle aynı sahneyi paylaştı.

"ÇEV Sanat Genç Yetenekler" projesi 10. Yıldönümü, muhteşem bir konserle kutlandı. ÇEV Sanat Kurulu'nu oluşturan Cihat Aşkın, Fazıl Say, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı tarafından seçilen ve ÇEV Sanat tarafından eğitim desteği verilen Türkiye'nin müzik alanındaki en yetenekli gençleri sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından organize edilen konserin onur konuğu Nuri Bilge Ceylan oldu. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz, Kubilay Aka genç müzisyenlerle sahne aldı.

"Film Müzikleri" konseptiyle hazırlanan konserde Desert Rose, Taht Oyunları (Game of Thrones),Karayip Korsanları müziği, Selvi Boylum Al Yazmalım, We Are The Champions gibi çeşitli eserler seslendirildi.

Konseri Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı yönetti. Konserde “ÇEV Sanat Genç Yetenekler” projesi desteği ile eğitimi devam eden 13 genç sanatçı performans sergiledi:

Kerem Tuncer (Orkestra Şefi),Elvin Ganiyev (Keman),Ilgın Top (Keman),Cemal Aliyev (Viyolonsel),Cansın Kara (Viyolonsel),Tuna Bilgin (Piyano),Bora Demir (Korno),Deniz Ayşe Birdal (Viyolonsel),İdil Bursa (Viyolonsel),Emir İlgen (Piyano),Tarık Kaan Alkan (Piyano),Melis Sağlam (Şan),İdil Olgar (Keman).

Projenin tanıtım müziklerini yazıp besteleyen ÇEV Sanat mezunlarından Los Angeles’ta kariyerine devam eden flüt sanatçısı ve besteci Burak Beşir de konserde yer aldı. Konserin başında genç yeteneklere Sanat Ödülleri verildi. Fazıl Say ödülünü verdikten sonra İzmir Süitinden bir bölüm seslendirerek Genç Yeteneklere destek verdi.