Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final programı belli oldu

Fenerbahçe, Eczacıbaşı Dynavit ve V.Bank'ın mücadele ettiği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde yarı final programı açıklandı.

Giriş: 30.03.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final programı belli oldu
İHA

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı final programı belli oldu. Yarı finalin ilk eşleşmesinde 2 Türk temsilcisi Fenerbahçe ile V.Bank final için karşı karşıya gelecek. Türk derbisindeki ilk mücadele, 6 Nisan Perşembe günü saat 19.30’da V.Bank Spor Sarayı’nda, ikinci müsabaka ise 13 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un formasını giydiği İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit - Igor Gorgonzola Novara eşleşmesindeki ilk maç 5 Nisan Çarşamba günü TSİ 20.00’de İtalya’da, ikinci mücadele de 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki Süper Final, 20 Mayıs 2023 tarihinde İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır?
TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır?
Marmara Bölgesi için yeni tsunami senaryosu!
Marmara Bölgesi için yeni tsunami senaryosu!
45 yılı aşkın süredir adada tek başına! Robinson Crusoe hayatı yaşıyor
45 yılı aşkın süredir adada tek başına! Robinson Crusoe hayatı yaşıyor
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayında sıcak gelişme!
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayında sıcak gelişme!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.