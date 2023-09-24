"Şirinler" çetesi operasyonun görüntüleri ortaya çıktı; polis kapıyı zırhlı araçla kırmış
Adana'da "Şirinler" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı. 8 şüphelinin yakaladığı baskında, şüphelilerin bulunduğu evin koçbaşıyla kırılamayan demir kapısının zırhlı araçla kırıldığı öğrenildi
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Adana'da 'Şirinler' adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 8 şüphelinin tutuklandığı operasyon anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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DHA'nın haberine göre polisin, örgüte ait evin koçbaşıyla kırılmayan demir kapısını zırhlı araçla kırdığı görüldü.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takiple kentte `Şirinler´ çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti.
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Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından, kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.
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20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 307 mermi, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi.
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Öte yanan operasyon anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis ekiplerinin, koçbaşıyla kırılamayan suç örgütüne ait evin kapısını, zırhlı araçla çarparak kırdığı görüldü.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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