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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!

        "Şirinler" çetesi operasyonun görüntüleri ortaya çıktı; polis kapıyı zırhlı araçla kırmış

        Adana'da "Şirinler" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı. 8 şüphelinin yakaladığı baskında, şüphelilerin bulunduğu evin koçbaşıyla kırılamayan demir kapısının zırhlı araçla kırıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:06
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          Adana'da 'Şirinler' adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 8 şüphelinin tutuklandığı operasyon anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        • 2

          DHA'nın haberine göre polisin, örgüte ait evin koçbaşıyla kırılmayan demir kapısını zırhlı araçla kırdığı görüldü.

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          İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takiple kentte `Şirinler´ çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti.

        • 4

          Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından, kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

        • 5

          20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 307 mermi, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi.

        • 6

          Öte yanan operasyon anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis ekiplerinin, koçbaşıyla kırılamayan suç örgütüne ait evin kapısını, zırhlı araçla çarparak kırdığı görüldü.

        • 7

          Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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