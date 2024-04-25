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        Haberler Dünya CENTCOM: ABD gemisini hedef alan füze imha edildi

        CENTCOM: ABD gemisini hedef alan füze imha edildi

        ABD Merkez Komutanlığı, Aden Körfezi'nde ABD gemisini hedef alan füzenin imha edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:16
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        "ABD gemisini hedef alan füze imha edildi"
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        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Aden Körfezi'nde ABD tarafından işletilen MV Yorktown adlı geminin balistik füzeyle hedef alındığını, füzenin imha edildiğini duyurdu.

        CENTCOM’dan yapılan açıklamada, "24 Nisan günü saat 11.51'de bir koalisyon gemisi, Yemen'de İran destekli Husi teröristlerinin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir gemisavar balistik füzeyi Aden Körfezi üzerinde başarıyla imha etti. Füze muhtemelen 18 ABD'li ve 4 Yunan mürettebatı bulunan ABD bandıralı, sahibi ve işletmecisi olduğu MV Yorktown gemisini hedef alıyordu. ABD, koalisyon ya da ticari gemiler tarafından herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmemiştir. Buna ek olarak, saat 12.07 ile 13.26 arasında, CENTCOM, Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bölgeleri üzerinde 4 insansız hava aracını (İHA) başarılı bir şekilde imha etti" denildi.

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        #ABD
        #CENTCOM
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