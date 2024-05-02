Cenk Eren; "Hasta yatağında bile yakışıklıyım"

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Son dönemlerde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen 58 yaşındaki Cenk Eren, geçtiğimiz gün sağ gözünde retina yırtılması sonucu ameliyat olacağının haberini takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı, geçirdiği göz ameliyatı sonrası sağlık durumu hakkında bir paylaşımda bulundu. Eren; "Dün sabah retina ameliyatı oldum. Ameliyat, çok başaralı geçti aslında bu gün evime geçmem gerekiyordu ama evime giden yollar kapalı olduğu için hastaneden bir gece daha kalacağım. Bu arada hasta yatağında bile yakışıklıyım" şeklindeki ifadeleri kullandı.

Fotoğraflar:Instagram