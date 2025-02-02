CEMRE HAKKINDA BİLGİ

Havaya Düşen Cemre: İlk cemre, genellikle Şubat ayının sonlarında, havanın ısınmaya başlamasıyla düşer. Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmaya başlaması, kışın soğuk ve sert geçişinin sona ermesi olarak kabul edilir.

Suya Düşen Cemre: İkinci cemre, genellikle Mart ayının başlarında suya düşer. Bu, akarsuların ve göllerin buzlarının erimeye başlaması, suların ısınması anlamına gelir.

Toprağa Düşen Cemre: Üçüncü ve son cemre, Mart ayının ortalarında toprağa düşer. Bu dönemde toprağın ısınması, bitkilerin yeşermeye başlaması ve tarımsal faaliyetlerin artmasıyla ilişkilendirilir.

Cemre düşmesi, esas olarak Anadolu'da ve bazı Türk topluluklarında baharı karşılamak ve doğanın yeniden doğuşunu kutlamak için kullanılan geleneksel bir kavramdır. Bilimsel bir temeli olmasa da, halk arasında mevsim geçişlerini anlamlandırmada önemli bir rol oynar.