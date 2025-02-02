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        Haberler Bilgi Yaşam Cemre ne zaman düşüyor? 2025 İlk cemre düştü mü, cemre nedir, cemreler sırasıyla hangi tarihte düşecek?

        Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre düştü mü, cemreler sırasıyla hangi tarihte düşecek?

        Cemre düşme tarihleri belli oldu. Şubat ayına girmemizle birlikte cemrelerin sırasıyla düşmesi başlayacak. Kış ayının sona erip doğada bitkilerin canlanmaya başladığı dönemi simgelemesiyle bilinen cemre düşmesinin, 2025 yılındaki tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki Cemre ne zaman düşüyor, cemre ne demek? İlk cemre düştü mü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:04
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        • 1

          Cemre düşmesi şubat ayı itibariyle sorgulanıyor. 2025 yılına girilmesiyle birlikte cemre düşme tarihleri vatandaşların ilgisini çeken konular arasında yer aldı. Peki, Cemre ne zaman düşecek? 2025 yılı cemre düşme tarihleri.

        • 2

          2025 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

          Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

        • 3

          CEMRE NEDİR?

          "Cemre", Türk kültüründe ve bazı Orta Doğu kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen bir meteorolojik ve kültürel olayı ifade eder. Geleneksel inanışa göre, baharın başlangıcında üç "cemre" düşer. Bu cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek, doğanın uyanışını ve ısınmasını simgeler.

        • 4

          CEMRE HAKKINDA BİLGİ

          Havaya Düşen Cemre: İlk cemre, genellikle Şubat ayının sonlarında, havanın ısınmaya başlamasıyla düşer. Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmaya başlaması, kışın soğuk ve sert geçişinin sona ermesi olarak kabul edilir.

          Suya Düşen Cemre: İkinci cemre, genellikle Mart ayının başlarında suya düşer. Bu, akarsuların ve göllerin buzlarının erimeye başlaması, suların ısınması anlamına gelir.

          Toprağa Düşen Cemre: Üçüncü ve son cemre, Mart ayının ortalarında toprağa düşer. Bu dönemde toprağın ısınması, bitkilerin yeşermeye başlaması ve tarımsal faaliyetlerin artmasıyla ilişkilendirilir.

          Cemre düşmesi, esas olarak Anadolu'da ve bazı Türk topluluklarında baharı karşılamak ve doğanın yeniden doğuşunu kutlamak için kullanılan geleneksel bir kavramdır. Bilimsel bir temeli olmasa da, halk arasında mevsim geçişlerini anlamlandırmada önemli bir rol oynar.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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