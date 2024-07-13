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        Haberler Magazin Cem Yılmaz, 'Samatya'yı 55 milyon TL'ye sattı - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz, 'Samatya'yı 55 milyon T'ye sattı

        Cem Yılmaz, 'Samatya'yı 55 milyon liraya sattığını söyledi; "Teknemden kurtuldum" Yılmaz, 2017'de satın aldığı teknesinden 30 milyon lira zarar etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:19
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        55 milyon liraya sattı
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        Cem Yılmaz, 'Samatya' adlı teknesini 55 milyon liraya sattı. Yılmaz, teknesini neden sattığını; "Evet, artık tekne sahibi değilim. Çünkü denize ayıracak vaktim yok. O nedenle teknemden kurtuldum diyebilirim. Teknesi olan arkadaşım da yok. Dolayısıyla benim hayatım, şu anda daha güzel" şeklinde açıkladı.

        Yılmaz, 2017'de 9 milyon liraya satın aldığı teknesinden dolar kuru üzerinden 30 milyon lira zarar etti.

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        Cem Yılmaz, ayrıca tatil sezonuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Bodrum’da yazlığım var; gittim bir emekli olarak yazlığımı açtım."

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        #samatya
        #tekne

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