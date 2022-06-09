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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir film için hazırlıklara başladığının müjdesini verdi.

"YENİ YAZMAYA BAŞLADIĞIM FİLMDE GÖRECEĞİZ"

'Karakomik Filmler: 2 Arada' filminde canlandırdığı 'Ayzek' karakterinin bir fotoğrafını yayınlayan Yılmaz, "Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten üç ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"JOKER' DÖNERSE 'AYZEK' DE DÖNER"

Yeni filmiyle ilgili haberi takipçileriyle paylaşan 49 yaşındaki ünlü komedyen, gönderisinin devamını, yönetmen Todd Phillips'in 'Joker’' filminin devamını çekecek olmasına göndermede bulunarak "Joker' dönerse 'Ayzek' de döner, bu kadar basit!" sözleriyle tamamladı.

Öte yandan ABD'li yönetmen Phillips de geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından 'Joker 2'nin senaryo taslağını ve başroldeki Joaquin Phoenix'in senaryoyu okuduğu bir fotoğrafını paylaşarak, yeni filmini resmi olarak duyurmuştu.