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        Haberler Magazin Cem Yılmaz: Ben bu mesleğe gözlerimi verdim - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz: Ben bu mesleğe gözümü verdim

        Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son gösterisinde gözündeki rahatsızlıktan bahsetti. Sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı olduğunu belirten Cem Yılmaz; "Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere, ben de bu mesleğe gözümü verdim" diye espri yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:48
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        "Ben bu mesleğe gözümü verdim"
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        Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını söylemişti. Ünlü komedyen, son gösterisinde bu rahatsızlığını espri konusu yaptı.

        Cem Yılmaz; "Retina yerinden ayrılmış. Sağ gözüm yüzde elli görmüyor" dedi. Yılmaz, sağlık sorununa ilişkin konuşmasının devamında; "Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözümü verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" ifadelerini kullandı.

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        #cem yılmaz

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