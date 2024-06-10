Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını söylemişti. Ünlü komedyen, son gösterisinde bu rahatsızlığını espri konusu yaptı.

Cem Yılmaz; "Retina yerinden ayrılmış. Sağ gözüm yüzde elli görmüyor" dedi. Yılmaz, sağlık sorununa ilişkin konuşmasının devamında; "Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözümü verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" ifadelerini kullandı.