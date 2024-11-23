Cem Yılmaz'a soru: Herkes size gülüyor, siz kime gülüyorsunuz?

Cem Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) öğrencileriyle buluştu.

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Cem Yılmaz'ın, bir öğrencinin sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyada çok paylaşıldı.

"DAYIMA BİLE GÜLERİM"

Ünlü komedyen; "Herkes size gülüyor, siz kime gülüyorsunuz? Kendinizi mi açıp izliyorsunuz?" sorusu üzerine, "Var ya, yok değil. Amatör - profesyonel diye ayırmam. Dayıma bile gülerim. Gülmekle ilgili iştahlıyım" dedi.