'Şakir Paşa Ailesi' adlı TV dizisinin 26 Aralık 2024'te Kartal'daki setinde çıkan yangın, büyük tahribata neden olmuştu. Aynı dizinin setinde dün yine yangın paniği yaşandı. Yangın bu kez, Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi üzerindeki konakta çıktı.

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Çıkan yangına ilk müdahaleyi set çalışanları yaptı. Daha önce üç defa kalp ameliyatı olan 43 yaşındaki set amiri Serkan Sükyan, dumandan etkilenince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sükyan'ın hayatını duman zehirlenmesi nedeniyle mi yoksa kalp krizi sonucu mu kaybettiği otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

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"YATTIĞI YER İNCİTMESİN"

Dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, Serkan Sükan için sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda; "Dostumuz Serkan Sükyan'ın (Taki'nin) cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılacaktır. Ailesine ve dostlarına sabır diliyorum. Yattığı yer incitmesin güzel yüreğini" ifadelerine yer verdi.

Fırat Tanış da Serkan Sükyan'a "Sana veda etmek çok zor Taki... Tarifsiz üzgünüz güzel kardeşim. Ailesine, dostlarına, tüm sevenlerine sonsuz sabır diliyorum" sözleriyle veda etti.