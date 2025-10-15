Cem Bölükbaşı, sezon finali için Portekiz'de!

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, European Le Mans Series (ELMS) sezonunun son yarışında Portekiz'de mücadele edecek.

Heyecan dolu 4 saatlik Portimao yarışı, 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen ELMS serisinde, Cem Bölükbaşı bu hafta sonu güçlü rakipleriyle birlikte pistte olacak. 2025 sezonunda istikrarlı performansıyla dikkat çeken milli sporcu, sezonu güçlü bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor.

Yarış programı şu şekilde: 17 Ekim – Sıralama Turları: 19.30 (TSİ) 18 Ekim – Yarış: 17.30 (TSİ) Portekiz'in ünlü Algarve International Circuit Portimao Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, Cem Bölükbaşı'nın dayanıklılık yarışlarındaki deneyimini bir adım öteye taşıyacak. Cem Bölükbaşı, "European Le Mans Series sezonunun son yarışına Portekiz'de çıkmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Takım olarak tüm sezon boyunca önemli tecrübeler edindik. Portimao'da elimizden gelenin en iyisini yaparak sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.