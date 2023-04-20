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Video ile duyurdu! Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör zatürre oldu!

Türkiye'nin önde gelen jeologlarından, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandığını yayınladığı video ile yatağından duyurdu. Şengör, davetli olduğu Azerbaycan'a mayıs ayında gitmek istediğini söyledi

Giriş: 20.04.2023 - 14:30 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Acı haberi video ile duyurdu! Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör zatürre oldu!
Video ile duyurdu! Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör zatürre oldu!
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HABERTURK.COM

İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandı. Şengör, Azerbaycan seyahatini hastalığı nedeniyle iptal ettiğini takipçilerine duyurdu.

HASTA YATAĞINDAN VİDEO PAYLAŞTI

Hasta yatağından, sağlık durumunu anlattığı bir video paylaşan Celal Şengör şunları söyledi:

"DOKTOR, '15 GÜN YATAĞINDA KALACAKSIN' DEDİ"

“Sevgili dostlarım kusura bakmayın, Azerbaycan’a gelemedim çünkü zatürre oldum. Doktor da ’15 gün yatağında kalacaksın’ dedi. Ben de yatağımdayım zaten. Öksürüp duruyorum. İnşallah çabuk geçer, mayıs ayında Azerbaycan’a gelebilirim. Gelmeyi çok istiyorum. Çamur volkanlarını görmeyi istiyorum. Görüşmek üzere.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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