Fenerbahçe ile transfer döneminde adı geçen Arsenal'in Portekizli sağ beki Cedric Soares, takımdan ayrılmayı düşünmediğini yönetime iletti. İngiliz medyasında yer alan haberde Soares'in Londra ekibinde kalmak istediği ve başka takımlardan gelecek teklifleri reddettiği ifade edildi.

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