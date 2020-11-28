Çaykur RizesporGalatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de günün en dikkat çeken maçına sahne olacak zorlu randevuda çıkıştaki iki takım birbirine rakip olacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı 28 Kasım Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Ömer Bayram, Oğulcan, Diagne

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Onur, Skoda

CİMBOM'DA 7 EKSİK

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk maç kadrosunda yer almadı.