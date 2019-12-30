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ALİ ECE: Jailson, Rio sahillerinden vurdu Rize kalesinde gol oldu. Tam bir Güney Amerika "golazo"su. Hız ile kavisin muazzam harmanı bir füze golü!
SERDAR ALİ ÇELİKLER: 1 haftalık tatilden sonra toplanıp 2 hafta çalışacak olan bu takımın mutlak oyun senaryolarını çalışması lazım. İlk defa frikik golü atıldı mesela bu güzel. Ama Ersun Yanal takımın set oyununda neden pozisyona giremediğini iyi çözmesi lazım.
Çünkü bütün ön alan oyuncuları sabit. Herkes sabit bekliyor. Hareketli top alma çalışılmalı kesin. Bir de bu maçtan Yanal'ın çıkarması gereken en önemli 2. ders için önce 52. dakikaya sonra da 83. dakikaya bir baksın. Her iki pozisyonda da 4 ve 5 Rizeli ön alanda kalmasına rağmen F.Bahçe kontraya çıkamadı.
Elinizde Garry varken kontraya çıkamamak çalışmamakla açıklanır. Yanal'ın kesin kontraya çıkış - set oyununda hareketli top alma - duran top organizasyonları çalıştırması lazım. Yoksa bu takımın şampiyon olması çok zor. Takviyeler şart evet ama Ersun hocanın kesin olarak 2-3 farklı hücum seti çalıştırması da şart.
İBRAHİM YILDIZ: Ersun Yanal, Jailson’a teşekkür etsin. Olmadık bir anda, hiç beklenmeyen bir pozisyonda müthiş bir vuruşla takımının galibiyet golünü attı. Bir anlamda, Fenerbahçe’nin imdadına yetişen isim oldu. İşin bir başka yanı, Serdar Aziz cezalı olmasa ilk 11’de yer alacaktı. Ve belki de Jailson yedek kalacaktı…
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