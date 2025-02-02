Çaykur Rizespor'dan flaş paylaşımlar!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe karşısında 2 kırmızı kart gören Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlarda bulundu.
Giriş: 02.02.2025 - 21:20 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:20
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve 2 kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Çaykur Rizespor, maçın oynandığı esnada flaş bir paylaşımda bulundu.
Karadeniz ekibi, yaptığı paylaşımda "bitti" ifadesini kullandı.
İşte Çaykur Rizespor'un paylaşımı:
MAÇ BİTTİ, PAYLAŞIM DEVAM ETTİ
Karadeniz temsilcisi maçın bitiş düdüğünün ardından bir paylaşımda daha bulundu ve "Maç Sonucu: atana kadar." notunu düştü.
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