Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cardi B, New York metrosunda albüm sattı - Magazin haberleri

        Cardi B, New York metrosunda albüm sattı

        Cardi B, ikinci stüdyo albümü 'Am I the Drama?'nın tanıtımı için New York metrosunda albüm sattı. Rapçi, son dönemde kariyerindeki düşüşe işaret eden 'flop dönemi' eleştirilerini mizahla tiye aldı; "Evimi kurtarmam için albümümü satın alın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 19:43 Güncelleme: 13.09.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York metrosunda albüm sattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cardi B, ikinci stüdyo albümü 'Am I the Drama?' için sıra dışı bir tanıtım çalışmasına imza attı. Rapçi, New York metrosunda albüm satarken çekilen skeçle hayranlarının karşısına çıktı.

        19 Eylül’de, yedi yıl aradan sonra çıkaracağı albümünü tanıtmak için sokaklara inen Cardi B, son haftalarda sık sık hayranlarıyla buluşarak albümünü adeta bir sokak satıcısı gibi pazarlıyor. 12 Eylül’de yayınladığı videoda ise kapüşonlu, eşofmanlı ve terlikli haliyle elinde kutu dolusu albümle metro yolcularına seslendi.

        REKLAM

        Kendini 'hayatını değiştirmeye çalışan eski bir balerin' olarak tanıtan ünlü rapçi, "Lütfen yeni albümüm 'Am I the Drama?'yı satın alın… 9.99 dolar" diyerek yolculardan destek istedi. Bir yolcunun albüm satın almasının ardından da, "Üç çocuk annesine destek olun" sözleriyle tanıtımına devam etti.

        Videonun sonunda ise metro platformunda bir fareyle karşılaşarak panikleyen Cardi B’nin tepkisi izleyenleri güldürdü.

        Cardi B, paylaşımını; "Evimi kaybedip kaybetmeyeceğimi öğrenmeme 7 gün kaldı… Evimi kurtarmam için albümümü satın alın" notuyla yaptı. Öte yandan Cardi B, albüm tanıtımı için sokaklara inerek, "Müzik şirketim bu albümü satmak için sokağa çıkmam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

        Albümün çıkışı sonrası ise Cardi B, Long Island, Houston, Atlanta ve Long Beach’in de aralarında bulunduğu altı farklı şehirde imza günleri düzenleyerek hayranlarıyla bir araya gelecek.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cardi B

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Habertürk Anasayfa