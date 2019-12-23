Bu yıl Grammy Ödülleri'nde "en iyi rap albümü" dalında ödül kazandı.

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almanzar olan Cardi B. kariyerine önce erotik dansçı sonra da TV yıldızı olarak başladı. Son yıllarda ise müzik dünyasının en gözde genç kuşak rap yıldızlarından biri.