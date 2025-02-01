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        Cansu Dere'den Ayşe Barım açıklaması

        Ünlü oyuncu Cansu Dere, Ayşe Barım'ın tutuklanması sonrasında ID İletişim Danışmanlık'tan ayrıldığı iddiasına yanıt verdi: Mart 2024'te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:53
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        Cansu Dere'den Ayşe Barım açıklaması
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        Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan 28 Ocak'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

        Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin, Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından ID İletişim Danışmanlık'tan ayrıldığı iddia edildi.

        Basına yansıyan bu iddia sonrasında Cansu Dere, açıklama yaptı:

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        "Küçük bir düzeltme, bilgilendirme; "ID İletişim’de son dönemde 1 yıl kadar bulundum ve Mart 2024’te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti. Dolayısıyla benim tarafımda yeni bir haber yok, hem sorularınıza hem de haberlere birinci ağızdan açıklama getirmek istedim. Sevgilerimle."

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        #Ayşe Barım
        #Cansu Dere

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