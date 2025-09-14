CANLI | Türkiye-Almanya
2025 Avrupa Şampiyonası final maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Almanya ile karşı karşıya geliyor. Finale kadar 8'de 8 yapan ay-yıldızlılar, Almanya'yı devirerek, organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE-ALMANYA: 46-40 (İLK YARI SONUCU)
TÜRKİYE-ALMANYA: 22-24 (1. PERİYOT SONUCU)
12 DEV ADAM İKİNCİ FİNALİNDE
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynuyor.
Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.
Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.