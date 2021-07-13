Bahçeli: Çatlak arayan nal toplar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"12 Temmuz Pazartesi günü partimizin MYK ile MDK ortak toplantısını gerçekleştirdik. İç ve dış gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Aynı zamanda partimizin önümüzdeki süreçte yapacağı siyasi çalışmaları, stratejileri gözden geçirdik. MHP sahadadır, kafadadır, kalptedir. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz, biz yalanın değil hakikatin izindeyiz. Halkın, Hakkın yanındayız.

MHP'nin siyasi Türk tarihinin selamıdır, Türk kültürünün seslenişidir. Siyaseti hizmet yarışı yerine, zillet parkuruna dönüştürenler bizi anlayamaz. Bizim anlayışımıza göre siyaset mecburiyet, mensubiyet olmasının yanı sıra insan hizmetin cümlesidir. Siyasetin doğru olması kadar bu siyaseti taktik ve tevzi edecek zamanlamanın da doğru olması lazım. Ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler bize yabancı ve uzaktır. Milli ve demokratik ilkeler neyi gerektiriyorsa bundan sonra da yapacağımız odur. Bizim dedikodu aşına karnımız toktur.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK ARAYAN..."

Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kapmayanlarına kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır. Cumhur İttifakı Kuva-i Milliye ruhudur. Cumhur İttifakı Türk milletinin duruşudur. Bu duruş icazetli, ipotekli bir duruş değil.

Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar nal toplamaya devam edecektir. Türk milletinin ruh kökünden doğan erdemli bir ittifakın çatlaması değil, mihrakları çatlatması doğaldır. Biz siyasetin çuvalı patlatmamak olduğunu söylemiştik, aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı koltuk sevdasıyla, para pul kaygısıyla kurulmadı. 7 Ağustos Yenikapı kucaklaşmasıyla yol haritasını çizdi. Adam gibi adam olanlar bunu kavrayamaz. Bizi hiç kimse yular takıp sürükleyemez, köle muamelesi yapamaz.

15 TEMMUZ MESAJI

15 Temmuz inancın, kahramanca direniştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür. Yıllarca TSK'ya sirayet eden FETÖ'cüler, Türk milletine silah doğrultmuştur. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, kim ortak olmuşsa Türk askeri değildir, asla da olmamıştır. Türk askeri şereflidir, onur sahibidir. FETÖ'cü teröristler 3'üncü bin yılda Asya'nın Hıristiyanlaşması için görevlendirilmiş insanlığın yüz karalarıdır. Üzerinde yaşadığımız topraklar tarih boyunca Türk milletinin kanıyla mühürlenmiştir. Aziz milletimiz asırlardan beri bağımsızlık onuruna düşkün var ola gelmiştir.

Bizim bizden başka dostumuz yoktur. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne batılı ülkeler kesin bir tepki koyamamıştır. Dış bağlantıları konusunda yayın söylenti ve yorumlar malumun ilamıdır. Bu darbe mekaniğinin arkasında Türkiye'ye kin ve nefret besleyen odakların olduğu tartışma olmayan bir gerçektir.

15 Temmuz'un sis bulutu dağılmamıştır. Kripto damar kurumamıştır. Demokrasi, hukuk, insan hakları ve özgürlük konularında mangalda kül bırakmayan kuşkulu ülkeler darbecilere sahip çıkmaktadır. Katilleri beslemektedir. Bu olacak iş midir? Bu durum maruz görülecek bir hal midir? Pensilvanya'daki terörist inleri dağıtılmadan milli yüreklerde alev sönmeyecektir. İmralı canisi nasıl Türkiye'ye getirilmişse Fethullah Gülen de aynı şekilde Türkiye'ye getirilmelidir. Başka çözüm, seçenek yoktur. Eğer ABD, FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal etmemişse Gülen'i Türkiye'ye iade etmelidir.

CHP VE İYİ PARTİ'YE FETÖ TEPKİSİ

İP başkanı FETÖ'cüleri kast ederek 'Ne kadar gariban varsa içeride' diyerek ucube bir değerlendirme yapmıştır. Bu şahsın gariban dedikleri cuntacılardır, gazi Meclis'i bombalayan canilerdir, soruları çalan hırsızlardır, kumpasçı polislerdir, kalemini ve vicdanını satan savcı ve hakimlerdir. Bu ağır kusurlu ve sorumsuz zihniyet garibanı bilmesek bize yutturacak. CHP yönetimine göre 15 Temmuz tiyatrodur, masaldır, düzmecedir. Asıl darbe 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'dir. Bu barbarlığa tiyatro diyenler de aynısıdır. CHP ile İP, HDP'nin yörüngesine sabitlenerek FETÖ ile tek yumurta ikizine dönmüşlerdir. Bunlar Türkiye'nin bazı çevrelerin hizasında toplanmıştır.

Mağdurlar ile mahvımızın projesine piyonluk yapanları tefrik etmek şarttır. Sözde KHK mağdurlarına destek vermektedir. CHP emperyalizmin dolmuşuna binmiş, melanet yolculuğuna çoktan çıkmıştır. Bu CHP yönetimi Milli Mücadele döneminde görev almış olsaydı vatanı devrederdi. Kılıçdaroğlu yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Dün demiş ki, 'Bahçeli bütün bürokratik kadrolarını devlete yerleştiriyor.' Milliyetçi ülkücü hareketin vatansever mensupları, Türkiye'nin zencileri değildir. Bu ülkeye liyakat ve ehliyet kriterlerine bağlı şekilde hizmet eden kardeşlerimizin hakkını savunmak bizim için haysiyet meselesidir. Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak, aynı görmek, fişlemeye çalışmak en adi cinayettir.

12 Eylül sonrası dava arkadaşlarımızın çile ve işkencelere maruz kalmaları karşında devlete en küçük sitem etmedik. Boğazımıza bağlanan yağlı urganlardan şikayet yerine Allah'ın dediği olur dedik. Devlete ebet müddet kutlu bir geleceğe ulaşsın da olan bize olsun diye haykırdık. Ey Kılıçdaroğlu, iddialarınla ilgili bir bildiğin, tespitin var da açıklamıyorsan namerdin ağababasısın. Bizim kadrolaştığımızı, koltuk sevdasına kapıldığımızı iddia edenler bildiklerinizi paylaşmazsanız iftiracısınız.

ZÜLFÜ LİVANELİ'YE TEPKİ

Son günlerde manidar bir zamanlamayla başını kaldıran bir CHP'li sanatçı ve siyasetçi, asıl yüzünü sergilemiştir. Bu kibir kulesi şahıs, Bülent Ecevit'e ağır bühtanda bulunmuştur. Bunu reddediyoruz. Güneş toplamakla meşhur bir kişinin bir tek Kılıçdaroğlu'na laf etmediği bir gerçektir. Demek ki danışıklı dövüş sahnededir.

ABD'de ortaya çıkan Demokrasi Projesi'nin senaristleri ne demişse, Türkiye'de toplananlar aynılarını söylemiş ve teklif etmiştir. 22 Haziran'da grup toplantımızda 4 uluslararası süreç ve zirveye dikkat çekmiştim. NATO'nun 2030 vizyon belgesine yapılan atıfla nihayetinde demokrasinin destekleneceği kararını ifade etmiştim. Yapılan açıklamalar tek merkezden kaleme alınmış gibidir ve hedef ülke Türkiye'dir. Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapmasın.

Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu Türkiye'nin temelini dinamitlemenin şifresidir. Serok Ahmet gafletin pençesindedir. Serok Ahmet zillet çamuru içinde çırpınmaktadır. Siyasette zillet ittifakına melanet bir rol biçilmiştir.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Erken seçim dayatması sadece CHP'nin, İP'in, HDP'nin talebi değil, Türkiye düşmanlığı olan çevrelerin dayatması olarak belirginlik kazanmıştır. Oyun içinde oyun vardır, ihanet içinde ihanet sivrilmektedir. Demokrasi paravanı adı altında Türkiye'nin sırtını yerine getirmek projesi ilerlemektedir. Dönme dolaplar dönüp duruyor.

Geçen hafta İzmir'de yine bir zillet gösterimi sahne almıştır. CHP ve HDP yan yana gelmiş emel ve eylem birlikteliği yapmıştır. Hani ittifak yoktu, hani birlikte değillerdi. CHP, HDP, İP ortaktır. Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi aralarında ihtilaf yaratmıştır. zillet ittifakına tavsiyem kimin aday olacağını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına sorsunlar Biden'a ulaşsınlar.

Batının bizim gibi ülkelere operasyonları her dönem görülmüştür. Pandora'nın kutusu açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye karşısına çıkan musibetleri göğüsleyecek güçtedir. Hiçbir ülke bize demokrasi dersi verecek kadar sicili temiz değildir. Birlikteliğimizi bölemeyeceklerdir, Türk milletini yenemeyeceklerdir. Büyük Kürdistan ve Büyük İsrail hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler kaybedecektir.

Cumhur İttifakı geleceğe yürürken ayak bağı olanlar demokratik yollarla kenara itilecektir. Cumhur İttifakı güvencedir. TBMM bu hafta içinde çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verecektir. Ancak siyasette tatile yer olmadığını bilmektesiniz. Kovid kurallarına uyarak seçim bölgenizde insanlarımıza ulaşmanızdır. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi 2023 Haziran'da yapılacaktır."