Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 5 Temmuz 2024! Altın fiyatları yükseliyor! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

        Altın fiyatları yükseliyor! 5 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Bir süredir olumsuz bir seyir gösteren altın fiyatlarında ivme dünden beri yukarıya çıkmaya başladı! Bugün gram altın 2 bin 489 TL'den, çeyrek ise 3 bin 981 TL'den işlem görüyor. İşte, 5 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 07:33 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Darp edilen akademisyen konuştu
        Darp edilen akademisyen konuştu
        "Kara para aklama" suçlaması
        "Kara para aklama" suçlaması
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Habertürk Anasayfa