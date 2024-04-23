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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: Altında düşüş devam ediyor! 24 Nisan 2024 altın tablosu çeyrek altın ile gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın düşüyor! İşte 24 Nisan 2024 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatlarındaki ivme aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Haftaya düşük başlayan altın fiyatları bu seyrini sürdürüyor. Peki, 24 Nisan günü çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 07:33 Güncelleme: 24.04.2024 - 00:32
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        • 1

          Analistler, Orta Doğu'da sınırlı da olsa düşen tansiyonun altına olan talepteki zayıflamada etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildirdi.

          Fed'in politika faizini son 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına rağmen son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ekonomideki canlılığa işaret ettiğini kaydeden analistler, perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

          Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığının altını çizen analistler, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda yüzde 41 ve eylülde yüzde 64 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.

          Analistler, bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 ve 2 bin 430 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 452 liradan yaparken; 23 Nisan Salı günü 2 bin 416 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 923 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 866 TL'den alıcı buluyor.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN NE KADAR?

          Alış: 2.416,51

          Satış: 2.416,90

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.305,06

          Satış: 2.305,46

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

          Alış: 3.866,41

          Satış: 3.951,63

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

          Alış: 15.465,66

          Satış: 15.758,17

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN NE KADAR?

          Alış: 7.708,66

          Satış: 7.903,25

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 15.465,66

          Satış: 15.758,17

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 16.498,62

          Satış: 16.920,04

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.339,03

          Satış: 1.758,50

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.271,43

          Satış: 2.395,11

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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