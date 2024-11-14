Altın düşüyor! 14Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Analistler, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini belirterek, gözlerin ülkede açıklanan enflasyon verisine çevrildiğini kaydetti. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde yükseldi. Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,6 artış kaydederken, ekimde yıllık enflasyon son 7 ayda ilk kez hızlandı. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 14 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.
Trump'ın başkanlığının kesinleşmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığı görülürken, yeni dönemde Trump'ın atacağı adımlar yeniden piyasalardaki en önemli konulardan biri haline geldi.
Özellikle Asya ve Avrupa'da yeni ticaret tarifeleri konulabileceği endişesi öne çıkarken, kripto para piyasası başta olmak üzere görece riskli varlıkların yukarı yönlü hareket etmesi dikkati çekti.
Öte yandan Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.
Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 14 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN DÜŞÜYOR!
13 Kasım Çarşamba günü 2 bin 882 lira olan gram altın 14 Kasım Perşembe günü 2 bin 826 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 611 lira iken, 4 bin 522 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.826,0570
Satış: 2.826,4870
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.559,57
Satış: 2.559,94
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.522,0000
Satış: 4.621,5500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.091,2200
Satış: 18.432,9500
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.220,00
Satış: 19.384,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.016,82
Satış: 9.244,03
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.090,17
Satış: 18.431,52
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.894,14
Satış: 20.394,02
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.595,82
Satış: 2.432,46
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.688,71
Satış: 2.839,37
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