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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 14 Kasım 2024: Altın düşüyor! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar oldu?

        Altın düşüyor! 14Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Analistler, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini belirterek, gözlerin ülkede açıklanan enflasyon verisine çevrildiğini kaydetti. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde yükseldi. Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,6 artış kaydederken, ekimde yıllık enflasyon son 7 ayda ilk kez hızlandı. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 14 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 07:13 Güncelleme: 14.11.2024 - 07:13
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