Canlı altın fiyatları 6 Kasım 2025 Perşembe günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında son durum merak ediliyor. Önceki gün düşüş yaşayan altın yeni güne yatay seyirde başladı. Saat 15.35 itibarıyla altının ons fiyatı 3966 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı ise 5.372 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları…