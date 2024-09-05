Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.

Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 6 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...