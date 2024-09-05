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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları: 6 Eylül 2024 altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yeniden yükseliyor! 6 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında birkaç gündür dalgalı bir kur izleniyor. Fed etkisiyle tarihin en zirve dönemlerinden birini yaşayan altında seyir çok hızlı değişiyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 6 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 07:24 Güncelleme: 06.09.2024 - 00:14
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