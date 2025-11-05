Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 KASIM 2025: Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook ile meslektaşları Mary Daly ve Austan Goolsbee, Aralık ayında yeni bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmadı. Açıklamalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir indirim daha olacağı varsayımına karşı yaptığı uyarılarla paralellik gösterdi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Spot altın ons başına 4 bin doların altına geriledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Kasım 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.

        Giriş: 05.11.2025 - 00:12 Güncelleme: 05.11.2025 - 00:12
