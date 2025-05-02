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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025 CUMA: Altında düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 2 Mayıs Cuma verileri araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Rekor seviyelerden gerileyerek sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni günde toparlanma sinyalleri veriyor. Güncel verilere göre, saat 17.30 itibarıyla ons altın 3262 TL'den alıcı bulurken, gram altın 4021 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2025 Altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:28
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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