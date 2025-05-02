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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Altında düşüş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 2 Mayıs Cuma verileri araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Rekor seviyelerden gerileyerek sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni günde toparlanma sinyalleri veriyor. Güncel verilere göre, ons altın 3250 TL'den alıcı bulurken, gram altın 4030 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2025 Altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:39
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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