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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Altın toparlanma eğiliminde! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın düşüş sonrası toparlanma eğiliminde! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 2 Mayıs Cuma verileri araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Rekor seviyelerden gerileyerek sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni günde toparlanma sinyalleri veriyor. Güncel verilere göre, ons altın 3248 TL'den alıcı bulurken, gram altın 4033 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2025 Altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 07:52 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:33
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