Altın haftaya yeni rekorla başladı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 10 Şubat 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, Başkan Donald Trump'ın Pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına vergi koyacağını açıklamasının ardından küresel finans piyasalarındaki belirsizliğin artmasına bağlı olarak rekor seviyeye doğru yükseldi. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 345 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
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Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte hareketlendi. Trump'ın Pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına vergi koyacağını açıklamasının ardından değerli metal altın, haftaya yükselişle başladı. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 888 liradan, gram altın 3 bin 345 liradan işlem görüyor. İşte 10 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3308 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3304 lira, en yüksek de 3330 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3345 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.344,9650
Satış: 3.345,5320
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.888,1100
Satış: 2.888,9200
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.351,9400
Satış: 5.469,9400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.407,7800
Satış: 21.812,8700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 21.957,00
Satış: 22.095,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.677,88
Satış: 10.947,64
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.422,71
Satış: 21.828,31
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.121,87
Satış: 22.676,69
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.831,65
Satış: 2.703,11
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.071,93
Satış: 3.234,93
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 54.554,00
Satış: 55.128,00