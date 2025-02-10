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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 ŞUBAT 2025: Altın haftaya yeni rekorla başladı! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın haftaya yeni rekorla başladı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 10 Şubat 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, Başkan Donald Trump'ın Pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına vergi koyacağını açıklamasının ardından küresel finans piyasalarındaki belirsizliğin artmasına bağlı olarak rekor seviyeye doğru yükseldi. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 345 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:21
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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