Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte hareketlendi. Trump'ın Pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına vergi koyacağını açıklamasının ardından değerli metal altın, haftaya yükselişle başladı. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 888 liradan, gram altın 3 bin 345 liradan işlem görüyor. İşte 10 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…